أقطاي: عملية إيريني تهدف لمعاقبة حكومة الوفاق

أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، تفتيش فرقاطة ألمانية، سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط، بشكل “غير قانوني”، مبينا أن عملية إيريني تهدف لمعاقبة حكومة الوفاق.

وأوضح أقطايـ عبر تويتر، “إن عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون استشارة الحكومة الليبية الشرعية، وحلف شمال الأطلسي، وتركيا، أثبتت مرة أخرى في عمليتها الأخيرة (التفتيش غير القانوني) أنها منحازة”.

وأضاف نائب الرئيس التركي، “ندين بشدة التفتيش غير القانوني لسفينة تجارية تركية من قبل الفرقاطة الألمانية في إطار عملية إيريني المثيرة للجدل”.

وشدد أقطاي على أن عملية إيريني لا تراقب عمليات دعم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفرت، الذي وصفه بـ “الانقلابي خليفة حفتر” بالسلاح؛ وإنما تهدف لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية.

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