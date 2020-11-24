بعد غرق المنازل بسبب الأمطار.. المجلس البلدي طبرق يبحث حلول الأزمة

قام مدير مكتب المشروعات في بلدية طبرق المهندس نصر شرح البال، صحبة إدارة مشروعات المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية والفريق الفني المصاحب لهم، بزيارة ميدانية لكافة المناطق والأحياء السكنية التي تعاني من إرتفاع منسوب مياه الأمطار بها.

وأوضح المجلس، أن منسوب المياه، تسبب في غرق عدد من المنازل السكنية إضافة إلى بعض الشوارع العمومية، بسبب عدم تنظيف قنوات وغرف التصريف الخاصة بمياه الأمطار .

وأشار المجلس البلدي طبرق، إلى أنه بالاتصال برئيس مجلس الإدارة للمؤسية الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي وإرسال صور من قلب الحدث مباشرة كما تم الاتصال بمدير إدارة تشغيل وصيانة الجبل الأخضر للمياه والصرف الصحي ومكتب طبرق التابع له.

وأضاف المجلس، أنه قام بإرسال الصور للواقع الحالي والذي وعد بأنه سيرسل فريق متكامل ليقوم بإجراء عمليات تنظيف وتصريف المياه من المواقع التي تم زيارتها بالشوارع العمومية والأحياء السكنية وهي حي المنارة وحي عمر المختار وبالقرب من سوق العرب وكافة المواقع التي تتجمع فيها مياه الأمطار بالبلدية للوقوف عليها وحل كافة هذه المشاكل بشكل عاجل.

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