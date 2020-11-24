«المحجوب»: اللجنة العسكرية الليبية «5+5» طالبت مجلس الأمن بمعاقبة المخالفين

قال اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن اللجنة العسكرية طالبت مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي قرار وقف إطلاق النار.

وأكد اللواء خالد المحجوب في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، أن اللجنة العسكرية الليبية “5+5” اجتمعت مساء الإثنين، للمرة الأولى مع مجموعة العمل الأمنية، لإحاطة المجتمع الدولي بإجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف أن الاجتماع تم عبر الدائرة المغلقة، وشهد عرض عدة مطالب على البعثة الأممية ومجلس الأمن، منها ضرورة تفعيل حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وخروج المرتزقة والمسلحين الأجانب، وأيضاً ضرورة معاقبة الدول والأفراد المعرقلين لقرار وقف إطلاق النار الموقع في جنيف الشهر الماضي.

وأوضح أيضاً أن “المجموعة العسكرية المشتركة طالبت مجلس الامن بتبني قرار وقف إطلاق النار، مع وجود لجنه مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة بالاشتراك معها”.