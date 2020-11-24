مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يجري زيارة للمتلقى

قام مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الدكتور محمد عمر حسن، زيارة إلى القاعات العلمية وأجنحة المعرض بملتقى ليبيا الدولي للتنمية الصحية المستدامة.

وثمّن المدير العام، أهمية هذا الصرح العلمي والاستفادة منه بالقطاع الصحي لما له من الدور الرقابي المنوط به المركز بكامل كوادره مسخر في الرقي بالقطاع الصحي وتعزيز دوره في خدمة المواطن.

وأضاف مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أن ادارة المركز بكامل كوادرها العلمية لن تبخل في المشاركة بمثل هذه الملتقيات العلمية التي تصب بالنفع في خدمة الوطن و المواطن.

وعلى هامش الزيارة كرّم المدير العام، كلا من الجهات المشاركة والمعنية بإنجاح هذا الحفل بداية من إدارة المركز والعاملين فيها انتقال للمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومستشفى طرابلس الجامعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية