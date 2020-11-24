الأسطى: الصراع في ليبيا صراع مشاريع وليس أقاليم

قال خالد الأسطى عضو مجلس النواب الموازي، أمس الاثنين، إن الصراع في ليبيا هو بين مشاريع وليس صراع أقاليم، مضيفا أن مرجعية الأقاليم غير مقبولة.

وبين الأسطى أنه تم رصد وجود تهديدات مباشرة وغير مباشرة لأعضاء الحوار الليبي، مؤكدا ان آليات البعثة الأممية لاختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، مجرد آليات مقترحة.

وأضاف الأسطى أن هناك 4 آليات أخرى، ربما بعضها مفصل على أشخاص معينين بحسب تعبيره، مؤكدا أن الرجوع إلى أعضاء لجنة الحوار هي الطريقة المثلى كون من سيتولى السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة يجب أن يتم اختياره من قبل الجميع لأنه سيمارس صلاحيته على جميع أرجاء البلاد” على حد تعبيره.

وادعى الأسى أن احتكار جغرافيا معينة لتسمية شخص بطريقة مباشرة دون المرور على أعضاء المنتدى يمثل خللاً كبيرًا؛ لأنه لن يمارس سلطاته داخل جغرافيا أو إقليم محدد، والجلسات الافتراضية ستناقش هذه الآليات، والتصويت سيكون أمره غير محسوم لأن التصويت الإلكتروني غير معتمد حتى في أروقة الأمم المتحدة، وسيكون هناك نقاش وسنحاول بقدر الإمكان الوصول إلى توافق حول إحدى هذه الآليات بحيث يتم الوصول إلى آلية مُنصفة ولا تفصل على أحد”.

وأشار إلى وجود مقترحات أخرى بجانب مقترحات البعثة الأممية، وأنه سيكون هناك نقاش حول هذه الآليات سواء المقترحة أو التي ستُقترح بغية الوصول إلى أكبر تواصل حول هذه الآليات، على حد قوله.

وشدد الأسى على أنه لم يستقبل أي تهديد مضيفا أنه حدث اختراق لبعض الهواتف وأنه جاءت له أكثر من 30 رسالة في يوم ونصف من أرقام لا يعرفها تحمل نفس الرسالة، على حد قوله.

ولفت إلى أن بعض الأعضاء تم تهديدهم والضغط عليهم وتحدثوا بكل وضوح للبعثة عن وصول تهديدات لهم في حالة اتخاذ خطوات محددة غير مرغوبة من بعض الأطراف، على حد قوله.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي بعض التهديدات المباشرة تنص أنه لا حوار مع الإرهابيين وأن من يسير قدمًا في هذا حوار يعرض التضحيات التي قدمت للبيع وبعض التهديدات الأخرى في حالة عدم اعتماد آلية معينة، مُشددًا على وجود تهديدات مباشرة وغير مباشرة.

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