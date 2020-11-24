جالو تنشر إحصائية الأسبوع الأول من حملة التطعيمات

نشرت إدارة الخدمات الصحية جالو، إحصائية الأسبوع الأول من حملة التطعيمات.

وأوضحت الإدارة، تم تطعيم 1331 شخص بالأسبوع الأول من حملة التطعيمات ضد مرض الأنفلونزا الموسمية للعام 2020 م بالمدينة.

وأضافت إدارة الخدمات الصحية جالو، بحسب الفئات المستهدفة للتطعيم هذه السنة فإن كبار السن من عمر 60 سنه فما فوق وأصحاب الأمراض المزمنة كانوا هُم أكثر المتطعمين مع تسجيل أعداد في كل الفئات المستهدفة.

وكانت الإحصائية كالآتي:

كبار السن 60 سنة فما فوق ( 685 )

أصحاب الأمراض المزمنة ( 539 )

مقدمي الخدمه الصحيه ( 70 )

النساء الحوامل ( 92 )

حالات أخرى ( 25 )

العدد الإجمالي للمطعمين بالأسبوع الأول ( 1331 شخص )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية