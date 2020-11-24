بوجواري يجري زيارة إلى مشروع إزدواج الطريق الدائري الخامس ببنغازي

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، بجولة ميدانية رافقه خلالها مدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة مصطفى الكزة ومهندسي شركة الفُرات المُنفذة لأحد مراحل إزدواج الطريق الدائري الخامس من طريق العروبة حتى شارع فلسطين.

واطلع بوجواري، خلال الزيارة على المختنقات في الطرق المحيطة بمنطقة حي السلام من جهتي طريق العروبة “الطريق الساحلي” والطريق الدائري الخامس “عند جزيرة الطيارة” والإجراءات المُتخذة بالخصوص.

وأفاد المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، أن رئيس المجلس التسييري للبلدية، قد أصدر تعليماته بحل الإختناقات المرورية للطرق المُحيطة بمنطقة حي السلام خاصة من اتجاه جزيرة دوران حي السلام “جزيرة الطيارة” وذلك من خلال القيام بالتوسعات اللازمة وتنفيذ مسارات جانبية لتخفيف الإزدحام في جزيرة الدوران، إضافة إلى تنفيذ الدوران الآمن ( U TURN ) لتحقيق إنسيابية الحركة في الطريق الدائري الخامس بالكامل.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، بأن هذه الأعمال تأتي بناءً على تعليمات رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بشأن أهمية تنفيذ إزدواج الطريق الدائري الخامس لما له من دور في تخفيف الإزدحام في حركة سير المركبات خاصة في المسار الواقع في حي السلام وشبنة والمحيشي وعلي بن أبي طالب “السرتي”.

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