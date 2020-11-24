منظمة الصحة العالمية تطلع على الإجراءات الوقائية في امساعد

‏فريق من ‎منظمة الصحة العالمية برئاسة إليزابيث هوف، رئيس البعثة وممثل المنظمة في ليبيا، بتفقد نقطة الحدود المشتركة بين ‎ليبيا و‎مصر في منطقة امساعد.

وتأتي الزيارة، للاطلاع على الإجراءات الصحية المتخذة من قبل الفريق الطبي المتواجد في المعبر الحدودي للتصدي لجائحة ‎كوفيد-19 وذلك وفقا للوائح الصحية الدولية 2005 المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق، التقت رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، في مستهل زيارتها إلى طبرق بهدف الاطلاع على الواقع الصحي والجهود المبذولة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للسكان في ظل جائحة كوفيد-19.

وأكدت هوف خلال اللقاء، استمرار المنظمة في بذل قصارى الجهود لتحسين واقع الخدمات الصحية، المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ولاسيما في ظل جائحة كوفيد-19.

وأثنى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، على دور منظمة الصحة العالمية في طبرق الذي تمثل في رفد قطاع الصحة في البلدية بالأدوية والمعدات الطبية الأمر الذي كان له أثر إيجابي على واقع الخدمات المقدمة.

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