السفير الألماني لدى ليبيا يلتقى عميد بلدية أبوسليم

التقى السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوكزا، عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي.

وعلّق أوكزا، على الزيارة، عبر حسابه على تويتر، “ممتن لكرم ضيافتك: كان يوماً سعيداً خصوصا بعد تناول وجبة غذاء لذيذة معكم”.

وأعلن السفير الألماني لدى ليبيا، في وقت سابق، تسليم بعض المعدات إلى عمداء تسع بلديات، ستستخدم في تعزيز اللامركزية والقدرات الإدارية للبلديات.

والتقى أوكزا، نائب وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، عبر سلسلة تغريدات، أوضح فيها، “أعربت عن قلقنا المستمر بشأن الوضع الإنساني والقانوني للاجئين والمهاجرين المحتجزين في ليبيا. أكدنا على أهمية التبادل الفعال مع المجتمع الدولي وبحثنا سبل تحسينه”.

وكان السفير الألماني لدى ليبيا، قد التقى ناشطين شباب في طرابلس، لمناقشة كيفية التأثير على الحوار السياسي.

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