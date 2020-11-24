الخارجية التركية: تفتيش سفينة “روزلين أ” غير قانوني

استدعت وزارة الخارجية التركية، سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني في أنقرة، وسلمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش عملية “إيريني” الأوروبية سفينة تركية شرقي المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “معاون وزير الخارجية التركي سادات أونال، استدعى سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني إلى مقر الوزارة”.

ونددت المذكرة الاحتجاجية، بحادثة صعود جنود إلى متن سفينة “روزلين أ” التركية التجارية، وتفتيشها دون إذن صريح من أنقرة.

وأوضحت وكالة الأناضول، أن الخارجية التركية، سلّمت ممثلي تلك الدول مذكرة تسجل انتهاك الحادثة للقانون الدولي وتحفظ حق تركيا بالتعويضات.

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