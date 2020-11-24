محكمة بريطانية تنظر بالطعن في إدانة المقرحي في تفجير لوكربي

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

24 November, 2020

تبدأ المحكمة العليا الاسكتلندية اليوم الثلاثاء بالنظر في الطعن المقدم في حكم الإدانة الصادر ضد الليبي عبد الباسط المقرحي في قضية تفجير لوكربي عام 1988.

وصدر في عام 2001 حكم الإدانة بحق الضابط السابق في الاستخبارات الليبية عبد الباسط المقرحي بقتل 270 شخصا في تفجير طائرة الركاب المتجهة من لندن إلى نيويورك فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في ديسمبر 1988.

وحكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة، لكن السلطات الاسكتلندية أفرجت عنه لاعتبارات إنسانية في عام 2009، نظرا لإصابته بمرض السرطان وتوفي المقرحي في ليبيا عام 2012.

وفي مارس الماضي قررت هيئة مراجعة مستقلة في اسكتلندا أنه من حق عائلة المقرحي أن تقدم طعنا في حكم الإدانة.

وقال محامي عائلة المقرحي عامر أنور في بيان له، إن “إلغاء الحكم سيعني أن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكتشفان أنهما عاشتا كذبة ضخمة على مدى 31 عاما، وسجنتا رجلا كانتا تعرفان أنه بريء وتعاقبان الشعب الليبي على جريمة لم يرتكبها”.