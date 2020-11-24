اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة وانتشال جثتين مجهولتي الهوية

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن اكتشاف مقبرة جماعية جديددة بمدينة ترهونة في المنطقة رقم 4 أرض الدوائم، فيما تم انتشال جثتين مجهولتي الهوية.

وقالت الهيئة إن فرق الهيئة تمكنت من اكتشاف مقبرة جديدة بمدينة ترهونة منطقة رقم 4 أرض الدوائم، في بيان على صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الثلاثاء.

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمشروع الربط في ترهونة

وأوضحت الهيئة أنه تم انتشال جثتين مجهولتي الهوية من بعد عمليات البحث والاستكشاف في المقبرة، والتي قام بها فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة، مضيفة أن العمل مازال مستمرا في عملية الاستكشاف.

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