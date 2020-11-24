تمهيدا لعودة الاتصالات.. تنظيف موقع محطة «المدار» عند النقطة بوزريق في الكفرة

كلف المجلس التسييري لبلدية الكفرة شركة «مسار المعمار» لتنظيف موقع محطة «المدار» عند النقطة بوزريق لعودة الاتصالات، وذلك تمهيدًا لإرجاع الاتصالات على طول الطريق.

جاء ذلك بالتنسيق مع شركة «المدار»؛ بهدف خدمة المسافرين على طريق الكفرة- جالو ومساعدتهم في حالات الأعطال والحوادث، ومن المقرر أن تكون عودة الاتصالات مبدئيًّا للمسافة الممتدة من «بوزريق إلى 400»، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة على موقع «فيسبوك».

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وحسب البيان، فإنه «حال استتباب الأمن وبقاء المعدات دون سرقة أو تخريب سيتم العمل على عودة المحطات للمسافة الممتدة من الكفرة إلى بوزريق».

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