«المدني»: «شريخان» قاهر المدرعات واجههم «بمسدس شخصي» ليوقف تقدمهم ويحمي رفاقه من الأسر

نعى عبد المالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، قائد مليشيا المنحدر من مصراتة، الشهير بـ «شريخان»، المقتول في العام الماضي خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في ضواحي طرابلس.

ووصف «المدني»، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، «شريخان» قائلًا: “كان بإمكانه الهروب لكي ينجو بنفسه ولكنه قرر مواجهتهم بسيارته الغير مصفحة وبمسدسه الشخصي ليوقف تقدمهم ويحمي باقي رفاقه من الأسر أو القتل”.

وتابع؛ “قصة سجلها التاريخ بأحرف من ذهب لقاهر المدرعات شريخان، لن ننساك أبداً يا بطل ويا فارس قارع وحارب الإنقلابيين”..

جدير بالذكر أن قائد المليشيا الإرهابية، المدعو “محمود بعيو” والشهير بـ (شريخان) ينحدر من مدينة مصراتة، وكان يقود مليشيا إرهابية تسمى” شهداء أماطين” وقتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة العربية الليبية في 29 أبريل 2019.