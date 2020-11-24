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“البعثة” ترحّب باجتماع نواب من أقاليم ليبيا الثلاثة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حّبت البعثة الأممية في ليبيا باجتماع نواب من أقاليم ليبيا الثلاثة في مدينة طنجة المغربية، مؤكدة أن لقاء هؤلاء البرلمانيين تحت سقف واحد يمثّل خطوة إيجابية.

وأشارت البعثة إلى أنها طالما دعمت وحدة مجلس النواب، مُعربة عن أملها في أن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وينطلق الاجتماع التشاوري، اليوم الثلاثاء، بهدف تنسيق المواقف والاتفاق على آلية من شأنها إنهاء الانقسام البرلماني، إضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة لعقد جلسة برلمانية عامة بحضور كافة الأعضاء.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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