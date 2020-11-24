“البعثة” ترحّب باجتماع نواب من أقاليم ليبيا الثلاثة

حّبت البعثة الأممية في ليبيا باجتماع نواب من أقاليم ليبيا الثلاثة في مدينة طنجة المغربية، مؤكدة أن لقاء هؤلاء البرلمانيين تحت سقف واحد يمثّل خطوة إيجابية.

وأشارت البعثة إلى أنها طالما دعمت وحدة مجلس النواب، مُعربة عن أملها في أن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وينطلق الاجتماع التشاوري، اليوم الثلاثاء، بهدف تنسيق المواقف والاتفاق على آلية من شأنها إنهاء الانقسام البرلماني، إضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة لعقد جلسة برلمانية عامة بحضور كافة الأعضاء.

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