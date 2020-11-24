الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على أغلب مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال، اليوم الثلاثاء، وأن تكون هناك فرصة أمطار جيدة خاصة على الشمال الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على الجنوب الغربي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة- جبل نفوسة:

الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، مع ظهور ضباب أثناء فترة الليل وفي الصباح الباكر على مناطق المرتفعات الجبلية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:

الطقس: فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة، خاصة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، مع ظهور ضباب أثناء فترة الليل وفي الصباح الباكر على مناطق المرتفعات الجبلية.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غدامس والحمادة والجفرة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

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