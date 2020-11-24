البعثة الأممية: نرحب بـ”اجتماع طنجة” ونأمل أن يفي بتوقعات الشعب لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تشجيعها لانعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب، والذي يبدأ اليوم في مدينة طنجة المغربية.

وأكدت البعثة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مثل هذا الاجتماع بين مجموعة متنوعة من البرلمانيين من مناطق ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية.

وجددت البعثة التأكيد على دعمها لوحدة مجلس النواب، معربة عن أملها أن يفي المجلس بتوقعات الشعب لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وتستضيف مدينة طنجة المغربية، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بمشاركة أزيد من 100 نائب يمثلون مختلف الأطياف السياسية الليبية.

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