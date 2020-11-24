مركز العزل البركولي يحذر من تفاقم إصابات كورونا في سبها

أعلن مركز العزل البركولي،اليوم الثلاثاء، بناءاً على منشور مركز مكافحة الامراض فرع سبها أن هناك تزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في نطاق مدينة سبها.

وأوضح مركز العزل في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحالات كانت تتزايد في الفترة الماضية في بلدية الشاطيء وأوباري لافتا إلى أنه ربما يتفاقم الوضع الصحي في المدينة.

وطالب المركز جميع الجهات العاملة في مجال مجابهة كورونا وجميع الؤسسات الخدمية في مدينة سبها إلى تضافر الجهود والابتعاد عن الخلافات وتوحيد الصفوف لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا والتي من المتوقع ان تكون شديدة قبل فوات الأوان.

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