الثني يوجه بالتنسيق لبحث أولوية المشاريع المستهدف تنفيذها بقطاع الكهرباء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
24 November, 2020
وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بالتنسيق مع مختلف الجهات لبحث أولوية المشاريع المستهدف تنفيذها بقطاع الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء محمد الاشهب، ورئيس لجنة تقييم محطات الكهرباء الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء توفيق المنفي.
ووجه الثني بالتنسيق بين الهيئة العامة للكهرباء ولجنة تقييم محطات الكهرباء الممنوح الأذن بالتعاقد بشأنها وأكد على ضرورة العمل الجماعي من أجل الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين كما أوصى بضرورة عقد اجتماعات مشتركة لمعرفة المشاكل التي تواجه المحطات وآلية معالجتها وأولوية تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع الكهرباء.
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