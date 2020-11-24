الثني يوجه بالتنسيق لبحث أولوية المشاريع المستهدف تنفيذها بقطاع الكهرباء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بالتنسيق مع مختلف الجهات لبحث أولوية المشاريع المستهدف تنفيذها بقطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء محمد الاشهب، ورئيس لجنة تقييم محطات الكهرباء الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء توفيق المنفي.

ووجه الثني بالتنسيق بين الهيئة العامة للكهرباء ولجنة تقييم محطات الكهرباء الممنوح الأذن بالتعاقد بشأنها وأكد على ضرورة العمل الجماعي من أجل الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين كما أوصى بضرورة عقد اجتماعات مشتركة لمعرفة المشاكل التي تواجه المحطات وآلية معالجتها وأولوية تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع الكهرباء.