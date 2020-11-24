“المحجوب”: لجنة “5+5” رفعت توصياتها لمجلس الأمن

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، أن لجنة “5+5” رفعت توصياتها إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بها، مشيرًا إلى أنه يتوجب على حكومة الوفاق الالتزام بتنفيذ الاتفاق رغم اعتراض بعض المجموعات المسلحة.

وذكر “المحجوب”، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “اللجنة بحثت خلال الاجتماع تبادل الأسرى وتعمل على الترتيبات الخاصة لهذا الموضوع في أقرب وقت بعد انتهاء الترتيبات التي تم الاتفاق عليها”.

ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى “اتفاق اللجنة على عمليات التبادل بشكل مؤكد، فيما تبقى الترتيبات فقط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية