إدارة “الخليج العربي” الجديدة تتسلّم مهامها بسلاسة

جرت مراسم التسليم والاستلام ما بين لجنة الإدارة السابقة لشركة “الخليج العربي للنفط” ولجنة الإدارة الجديدة للشركة؛ تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وجرت إجراءات التسليم والاستلام ما بين رئيس لجنة الإدارة السابق لشركة “الخليج العربي”، محمد بالقاسم بن شتوان ورئيس لجنة الإدارة الجديدة للشركة، فضل الله عيسى احتيتة، بحضور كامل أعضاء اللجنتين المكلفين بإتمام إجراءات التسليم والاستلام.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، جملة من القرارات المتعلقة بإعادة تسمية ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط، والمتمثلة في مجالس الإدارة والأعضاء بكامل الشركات التابعة لها.

يشار إلى أن “صنع الله” قام، في السنوات الأخيرة، بتغيير مجالس الإدارة للشركات التابعة للمؤسسة بشكل متكرر.

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