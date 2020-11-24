هل تنفتح السعودية على إسرائيل وتركيا؟

اهتمت الصحف اليوم بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعطاء الضوء الخضر للانتقال السياسي في بلده وتسليمه المشعل لخلفه جو بايدن. توقفت الصحف عند الأسماء التي عينها جو بايدن في الأمن القومي ووزارة الخارجية والمناخ، وتناولت الصحف التسريبات حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للسعودية نهاية الأسبوع المنصرم. توتر بين الإمارات والجزائر وجولة ثانية من الحوار الليبي لكن دون أمل في التغلب على الخلافات حول الأسماء التي ستقود المرحلة الانتقالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24