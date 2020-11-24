مكافحة الأمراض: 707 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة المراض تسجيل 707إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بينها 559 حالة جديدة و148 حالة مخالطة من إجمالي 3708 عينة جرى فحصها أمس الاثنين.

وأكد المركز شفاء ( 712 ) منها 475 حالة في طرابلس بالإضافة إلى وفاة 8 حالات موزعة على مختلف المدن.

وأشار المركز إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” بكورونا في ليبيا إلى 79180حالة منها الحالات النشطة : 27766 والمتعافين : 50304 والوفيات : 1110 حالة.