بشير السويحلي: عملية إيريني «الفاشلة» تستهدف فقط حليفتنا تركيا

علق بشير السويحلي، نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، على عاجل نشرته قناة الجزيرة القطرية، حول تصريح للجيش الألماني أكد أن “الأتراك أجبروا قواتنا البحرية على التخلي عن عملية تفتيش في إطار مهمة حظر توريد أسلحة لليبيا”.

وزعم «السويحلي» الذي يقدم نفسه كمحلل سياسي، في تغريدة على “تويتر”، قائلًا: “نعم ومعهم حق مليون في المئة، لأنكم تتجاهلون الجسر الجوي من أبوظبي، وروسيا وكذلك من سوريا، والذي يتدفق عبره مئات الأطنان من الأسلحة والمقاتلين المرتزقة،بشكل يومي ودون تدخل منكم”.

وأردف أن “عملية إيريني الفاشلة هي فقط تستهدف حليفتنا تركيا والتي تربطنا معها اتفاقية عسكرية شرعية”.

جدير بالذكر أن الجيش الألماني، أعلن أمس الاثنين، أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي، من تفتيش سفينة شحن تركية “يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا”، وفق “رويترز”.

وأشار متحدث عسكري ألماني، إلى أن “جنودا من الفرقاطة “هامبورغ”، صعدوا على متن السفينة التركية، روزالينا-إيه، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا، بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.

فيما أوضحت تركيا أن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل “الطعام والطلاء”، وأن فريق التفتيش “انتهك القانون الدولي”، بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل “مهمة إيريني” لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا مايو الماضي، وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بعد 2011.