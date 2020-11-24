«مكافحة الأمراض»: 707 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 712 حالة ووفاة 8 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (258).

واستلم المركز عدد (3708) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1300) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (145) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (305) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (88) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (30) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (197) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3001) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (707) عينة موجبة لفيروس كورونا (559 جديدة + 148 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 316 حالة جديدة

عدد 43 حالة مخالطة

2.رقدالين

عدد 5 حالة جديدة

3.زليتن

عدد 41 حالة جديدة

عدد 24 حالة مخالطة

4.جادو

عدد 2 حالة جديدة

5.الخمس

عدد 11 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

6.العجيلات

عدد 12 حالة جديدة

7.زواره

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

8.القره بوللي

عدد 13 حالة جديدة

9.اجدابيا

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

10.الزاوية الغرب

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

11.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

12.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

13.باطن الجبل

عدد 3 حالة جديدة

14.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.العواته

عدد 1 حالة جديدة

16.الزهراء

عدد 1 حالة جديدة

17.قصر الأخيار

عدد 12 حالة جديدة

18.الجميل

عدد 3 حالة جديدة

19.صبراته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

20.غريان

عدد 8 حالة جديدة

21.صرمان

عدد 14 حالة جديدة

22.الزنتان

عدد 20 حالة جديدة

23.قصر بن غشير

عدد 18 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

25.بني وليد

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

26.الماية

عدد 14 حالة جديدة

27.جنزور

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

28.ترهونة

عدد 8 حالة جديدة

29.مصراته

عدد 45 حالة مخالطة

30.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

31.يفرن

عدد 23 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 712 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 475 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في الخمس

3.عدد 1 حالة في اجدابيا

4.عدد 8 حالات في مزدة

5.عدد 65 حالة في مصراته

6.عدد 35 حالة في الزنتان

7.عدد 19 حالة في صرمان

8.عدد 79 حالة في بني وليد

9.عدد 10 حالات في زواره

10.عدد 15 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في الخمس

2.عدد 1 حالة في صبراته

3.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

4.عدد 1 حالة في مصراته

5.عدد 1 حالة في الحوامد

6.عدد 1 حالة في زواره

7.عدد 1 حالة في طرابلس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 79180

2.الحالات النشطة : 27766

3.المتعافين : 50304

4.الوفيات : 1110