الأرصاد: استمرار هطول الأمطار من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال.

كما توقع المركز في نشرته الجوية، أن تكون هناك فرصة أمطار جيدة خاصة على الشمال الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على الجنوب الغربي.

وعلى رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، مع ظهور ضباب أثناء فترة الليل وفي الصباح الباكر على مناطق المرتفعات الجبلية، والرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية.

أما على الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة، سيكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة، خاصة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، مع ظهور ضباب أثناء فترة الليل وفي الصباح الباكر على مناطق المرتفعات الجبلية، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية على أغلب المناطق.

بينما على الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غدامس والحمادة والجفرة، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

وعلى الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

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