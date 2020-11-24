ألطيف يستعرض الشروط اللازمة لنجاح الحوار الليبي

أكد عمار ألطيف، وزير السياحة الأسبق والقيادي بالنظام الجماهيري انه لنجاح الحوار الليبي يجب توفر عدة شروط بشكل صحيح قبل البدء في ذلك الحوار.

وتساءل ألطيف في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هل يمكن أن يكون هناك حوار ليبي في ظل الظروف الدولية والمحلية القائمة؟، وهل يصلح الحوار الجاري والذي يتم الحديث عليه أن يكون طريقا للحل؟”.

وتابع ألطيف “ليكون الحوار كذلك، لابد له من، وجود بيئة صالحة للحوار، وجلوس الخصوم وجها لوجه على قدم المساواة، دون فرض لسياسة الغالب والمغلوب، والمدن أو القبائل أو الأطراف المنتصرة والمهزومة، إضافة إلى الجلوس بعيدا عن أصوات الرصاص والمدافع، وتحكم وإرهاب المليشيات، بعيدا عن رصاص الكلمات، الذي يسمم السلم الاجتماعي، من أفواه محطات إذاعية لا نعرف لها مالكا ولا نفهم لها سياسة”.

وأكمل ألطيف “لابد من تعبير المتحاورين عن أطراف النزاع الحقيقين، سواء كان ذلك الخلاف سياسي أو اجتماعي أو نزاع مسلح، فجلوس أفراد طبيعيين لا يعبرون عن قوة سياسية أو عسكرية أو اجتماعية قبلية، لا يمكن أن نسميه حوارا أو عملا سياسيا، يعطي نتيجة او يفضي لحل النزاع، كما أنه لابد لمن يجلس على طاولة الحوار من أن يكون مالكا لقرار تنظيمه أو مؤسسته العسكرية أو بعده الاجتماعي”.

وأفاد ألطيف بأن “وجود طرف قوي ومؤثر داخلي أو خارجي يرعى الحوار ويشكل جهة ضغط حقيقية ومحايد، للوصول بالجالسين إلى الهدف، والاتفاق على أن الهدف من الحوار هو الوصول بليبيا إلى بر الأمان؛ دولة حرة ومستقلة وموحدة، وقيام الأجهزة السياسية والإدارية والعسكرية والقضائية والرقابية وليس حوارا لحجز مكاسب سياسية أو اقتصادية في الحكومة المنشودة”.

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