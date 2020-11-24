«شعيب»: «أحد الكبار» في الصخيرات قال لي تبو «5 سنوات حرب لتعرفوا معنى السلام»

قال امحمد شعيب رئيس وفد مجلس النواب في حوار الصخيرات، وسفير حكومة الوفاق بسويسرا حاليا، إنه “في الغرفة الضيقة في الدور الأرضي لفندق الصخيرات، كانت جلسة ساخنة واشتد الحوار وكاد يخرج عن مقتضياته”.

وأضاف “شعيب” النائب البرلماني المنشق، خلال منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “رفعت الجلسة خشية أن تزداد الأمور تعقيدا خرجت من الغرفة وإذ بصوت يناديني، التفت خلفي فإذا بيد (أحد الكبار) ترتفع ملوحة بخمسة ورافقتها عبارة ، تبو خمسة سنوات حرب لتعرفوا معنى السلام”.

وختم موضحًا؛ “لا أعتقد أنه كان يعلم أو ربما كان تحذير أو تحريض ولكنه حدث، أرجو وأتمنى لمرحلة الحوار هذه أن تنضج وتنجح لكي لا ترتفع اليد مرة أخري بخمسة أخرى”.