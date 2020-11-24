سفير ألمانيا يلتقي عميد بلدية أبو سليم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

التقى سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” سررت بلقاء عميد بلدية ابوسليم مرة أخرى معربا عن امتنانه لكرم الضيافة دون الكشف عن تفاصيل اللقاء والموضوعات التي جرى مناقشتها.

وفي يوليو الماضي استقبل عميد بلدية أبوسليم وأعضاء المجلس بديوان البلدية السفير الألماني وتم خلال هذه الزيارة التعرف علي الخدمات التي قامت وتقوم بها البلدية والاطلاع علي المشاكل والصعوبات التي مازالت تعاني منها بلدية أبوسليم.