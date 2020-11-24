الأرصاد: رياح نشطة على طول الساحل.. وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح بحرية إلى شمالية شرقية نشطة مساء غدٍ الأربعاء تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على طول الساحل الليبي تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– لازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من درنة إلى طبرق وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة مساء الغد على ساحل الجبل الأخضر.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر يصل مساء الغد إلى ثلاثة أمطار على ساحل الجبل الأخضر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا على ساحل الجبل الأخضر مساء الغد.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

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