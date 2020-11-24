بوستزتاي: إدارة بايدن لن تتجاهل قانون دعم إستقرار ليبيا وستدعم تقرير المصير من قبل الشعب الليبي

ليبيا – قال رئيس مجلس العلاقات الأميركية الليبية ولفغانغ بوستزتاي إنه من الصعب على إدارة بايدن تجاهل القانون الامريكي لدعم الأستقرار في ليبيا، حيث جاء برعاية تيد دويتش النائب الديمقراطي البارز من ولاية فلوريدا.

بوستزتاي رجح في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية تقدم إدارة بايدن على تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا كما كان الحال في عهد أوباما، لكنه لا يتوقع تحرّكًا أميركيًا في المستقبل القريب.

وأضاف: “من غير المرجّح أن تُمنح الدول الأجنبية أي نوع من (الحق) في تقرير مستقبل ليبيا، وبدلًا من ذلك يتوقع من إدارة بايدن أن تدعم تقرير المصير من قبل الشعب الليبي، وأن تساعد في عملية بناء حكومة وطنية موحّدة، توفر الأمن والفرص لليبيين على أساس وطني”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية