الثني يصدر تعليماته لشركة الكهرباء لرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن

ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين تعليماته بالتنسيق بين الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ولجنة تقييم تقييم محطات الكهرباء الممنوح الأذن بالتعاقد بشأنها.

الحكومة الليبية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة محمد الأشهب، ورئيس لجنة تقييم محطات الكهرباء الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء توفيق المنفي.

وبدروه، أكد الثني على ضرورة العمل الجماعي من أجل الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

رئيس الحكومة أوصى بضرورة عقد اجتماعات مشتركة لمعرفة المشاكل التي تواجه المحطات وآلية معالجتها ومعرفة أولوية تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع الكهرباء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية