الثني يصدر تعليماته لشركة الكهرباء لرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن

ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين تعليماته بالتنسيق بين الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ولجنة تقييم تقييم محطات الكهرباء الممنوح الأذن بالتعاقد بشأنها.
الحكومة الليبية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة محمد الأشهب، ورئيس لجنة تقييم محطات الكهرباء الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء توفيق المنفي.
وبدروه، أكد الثني على ضرورة العمل الجماعي من أجل الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
رئيس الحكومة أوصى بضرورة عقد اجتماعات مشتركة لمعرفة المشاكل التي تواجه المحطات وآلية معالجتها ومعرفة أولوية تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع الكهرباء.
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