السفير الأمريكي يجري اتصالات مع المجلس الأعلى للأمازيغ بشأن العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا نقاشا عبر مكالمة هاتفية أمس الإثنين مع قياديين من المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا تركّز بشكل كبير على العملية السياسية في ليبيا.

السفير الامريكي أكد خلال النقاش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لللسفارة على إيمان الولايات المتحدة الراسخ بضرورة تمثيل وحماية حقوق ومصالح كافة المكونات الثقافية في ليبيا وكذلك جميع مواطني البلاد.

وأشار إلى عزم بلاده مواصلة المناقشات الجارية مع القياديين الأمازيغ، بالإضافة إلى قياديين آخرين من المكونات المجتمعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد والجالية الليبية في الخارج، كجزء من سياسة الانخراط الواسع النطاق مع الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية