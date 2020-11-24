«أوقاف الوفاق» تنفي تعليق الصلاة في المساجد من جديد

نفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، تعليق الصلاة في المساجد من جديد بسبب المخاوف من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليق الصلاة في المساجد، حول تعليق الصلاة بالمساجد «عار عن الصحة»، ولا يمت للواقع بأي صلة، مضيفة أن «مساجدنا أثبتت التزامها بما تعهدت به نم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ودعت الإدارة إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن الإشاعات وعدم المساهمة في نشر المعلومات الصحيحة.

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