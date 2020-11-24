بومريز: الكتب الدراسية وصلت لمخازن وزارة التعليم وسيتم توزيعها مع انطلاق العام الدراسي

ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

وزير التعليم أطلع الثني على الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الدور الثاني لإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

كما وجه الثني تعليماته للوزير بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لصرف علاوة الحصص الدراسية، مؤكدًا على ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة قبل البدء في العام الدراسي القادم.

وأكد وزير التعليم على وصول الكتب الدراسية لمخازن وزارة التعليم، لافتًا إلى أن عملية توزيعها ستكون مع انطلاق العام الدراسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية