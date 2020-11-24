المريمي: “اجتماع طنجة” يهدف إلى التئام الانقسام بين النواب ليكونوا جسما واحدا

أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن الاجتماع الذي دعا إليه مجلس النواب المغربي، بمدينة طنجة، بين أعضاء مجلس النواب الليبي، يهدف إلى التئام الانقسام والتفاهم والتحاور بهدف أن يكونوا جسما واحدا بدلًا من أن يكون هناك مجلس في الشرق وأخر في الغرب.

ولفت المريمي، في تصريحات صحفية، إلى أن الدعوة جاءت من خلال البرلمان المغربي، وتدخل فيها بعض الجهات المخابراتية المغربية، وهو اجتماع جيد يجمع ما بين الليبيين لتكون تلك المؤسسة كيان واحد.

وأضاف المريمي، أن المرحلة القادمة سيكون فيها مجلس سياسي جديد وحكومة وحدة وطنية مهمتهم في الدرجة الأولى الاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد المريمي على أن ليبيا تحتاج إلى برلمان موحد من أجل أن يصدر التشريعات اللازمة للإعانة والمساعدة في أجل إتمام العملية الانتخابية في المرحلة القادمة.

وأوضح المريمي، أن ليبيا الآن تتجه لتوحيد المؤسسات، مضيفا أنه ليس هناك قضايا كبيرة ما بين أعضاء مجلس النواب، فبالإمكان التفاهم، والعمل على توحيد تلك المؤسسة.

ونوه المريمي إلى أنه بإمكان مجلس النواب أن يعمل في وحدة واحدة بحسب التفاهم الجاري، وخاصة وأن المقر، بحسب الحوارات والاتفاقات السابقة، بأن المؤسسات الليبية ستكون في سرت، ومن بينها مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، وهو الأمر الذي سيشجع جميع الأطراف.

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