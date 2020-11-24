“كورونا” يواصل تفشيه في ليبيا بأكثر من 700 إصابة جديدة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 707 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، من بين 37,08 عينات استلمها من 13 مختبرًا موزعًا في مختلف مناطق البلاد.

ورفعت هذه الحصيلة إجمالي إصابات كورونا المُسجلة منذ بدء الجائحة إلى 79,180 حالة، فيما أشارت أحدث إحصائيات المركز الوطني إلى تسجيل 712 حالة شفاء من الفيروس؛ لترتفع حصيلة حالات التعافي إلى 50,304.

وبحسب بيان الحالة الوبائية الصادر عن المركز، فقد سجلت ليبيا ثماني حالات وفاة جديدة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة، ليتجاوز عدد الوفيات 1,110 حالة.

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