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“كورونا” يواصل تفشيه في ليبيا بأكثر من 700 إصابة جديدة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 707 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، من بين 37,08 عينات استلمها من 13 مختبرًا موزعًا في مختلف مناطق البلاد.

ورفعت هذه الحصيلة إجمالي إصابات كورونا المُسجلة منذ بدء الجائحة إلى 79,180 حالة، فيما أشارت أحدث إحصائيات المركز الوطني إلى تسجيل 712 حالة شفاء من الفيروس؛ لترتفع حصيلة حالات التعافي إلى 50,304.

وبحسب بيان الحالة الوبائية الصادر عن المركز، فقد سجلت ليبيا ثماني حالات وفاة جديدة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة، ليتجاوز عدد الوفيات 1,110 حالة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أكد مجموعة أطباء الصحة في مستشفى المركزي بطرابلس بعد اجراء الاختبارات على بعض المواطنين المحليين –
    ان سبب حدوث هذه الظاهرة الغريبة في ضيق التنفس – هو وجود سجاير او الشيشة او سجاير الكترونية مزودة بنكهات للندخين ادخلت للبلاد وهي غير صالحة للاستهلاك البشري والسبب الرءيسي في كورونا – وتسبب في مشاكل للتنفس وسريان مجرى الدم والكلى والكبد –
    وقام طبيب ليبي بإعطاء مريض ليبي جدول زمني للاقلاع عن التدخين مدة شهر – وبالإضافة الى أكل صحنين من الخضروات الغير مطبوخة مثل السلايط والخضروات –
    ففعلا تماثل هذا المريض الى الشفاء في مدة أسبوعين – وأقلع عّن التدخين وأكد ان السجاءر والشيشة واقتناء الحيوانات في المنزل هم السبب الرءيسي في مرضه – وانه تعافى تماما عندما اطلق الحيوان الذي في بيته في احد البريات وأقلع عن التدخين وبدا ينظم أكله بالخضروات يوميا –
    فمن الضروري ان تتم المعالجة بطريقة طبيعية ودون استخدام الكيماويات وهذا ما أكده بعض الأطباء الليبيين المتخصصين .
    منقول عن اخبار -، صحة وطبيعة – الصحة والحياة اليومية .

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