أنقرة تستنكر تفتيش جنود ألمان لسفينة شحن تركية في شرق المتوسط متجهة إلى ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا الاثنين تستنكر فيه تفتيش جنود ألمان تابعين لمقر قيادة عملية “إيريني” في روما المكلفة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لسفينة شحن تركية كانت متجهة لمصراتة الليبية في البحر المتوسط. وقالت الوزارة إن الجنود الألمان فتشوا “جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرا. وجمعوا كلهم في غرفة واحدة ليتم احتجازهم”. بينما قالت بعثة “إيريني” إن الجنود صعدوا على متن السفينة بعد موافقة الطاقم كما أن عملية التفتيش انتهت بعد اعتراض أنقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24