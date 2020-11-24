بالتعاون مع «يونيسيف».. «مكافحة الأمراض» يطلق حملة توعوية عن «كورونا» بجميع مدن ليبيا

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة إعلانية توعوية عن فيروس «كورونا المستجد» بالتعاون مع منظمة «يونيسيف»، بهدف رفع مستوى الثقافة الصحية لدى المواطنين.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إن الحملة تشمل جميع مدن ليبيا، وتأتي في إطار «التعاون مع الجهات العامة والمنظمات الدولية والمحلية» لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

– «مكافحة الأمراض» يطلق حملة توعية بـ«كورونا» في طرابلس المركز

وتشمل الحملة أنشطة متنوعة سواء عبر أثير القناة الصحية «FM» أو المحاضرات التوعوية، وكذلك طباعة المطويات والملصقات التوعوية، فضلا عن اللوحات الإعلانية في الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تقدر بأكثر من 50 لوحة منتشرة في مختلف مناطق ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا