“الوفاق” تبحث تطوير التعاون في مجالات التدريب المهني مع ألمانيا

استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، يوم الاثنين، السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفيتشا؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والحرفي، إلى جانب التطلّع إمكانية عودة الشركات الألمانية لاستئناف أعمالها في البلاد.

واستعرض “الأمين”، مع السفير الألماني البرامج التدريبية التي تقدمها المنظمة الألمانية للتعاون Giz بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل.

هذا وتطرق الطرفان إلى إمكانية إنشاء مركز ليبي ألماني للتدريب المهني على غرار المركز الليبي الكوري.

بدوره، أشاد “أوفيتشا” بدور وزارة العمل والتأهيل في استيعاب الباحثين عن العمل، مؤكدًا على دورها المهم في هذه المرحلة.

ورحّب السفير بالتعاون في جميع المجالات التدريبية، خاصة مجالات التدريب على تركيب تقنيات الألواح الشمسية وتدريب النساء في مجالات م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية