طنجة.. الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي ينطلق اليوم

ينتظر أن تفتتح اليوم بضواحي مدينة طنجة المغربية رسميا ، أشغال الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي ، والذي سيستمر إلى غدا الأربعاء ،حسب مصادر من موقع الاجتماع.

الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، ستنطلق بكلمة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة ، وشهدت الأيام السابقة عقد اجتماعات غير رسمية بين أعضاء المجلس .

وعزا مصدر تأجيل الاجتماع التشاوري ليومين، لأسباب لوجستيكية في انتظار وصول أعضاء إضافيين من مجلس النواب، للمشاركة في هذا اللقاء، وانتظار مآلات الحوار السياسي المنعقدة بتونس في الوقت الراهن.



ويسود تفاؤل كبير لإنهاء الانقسام المؤسساتي من خلال الوصول إلى تفاهمات مهمة لمواصلة المسلسل السياسي لحل الأزمة في ليبيا.