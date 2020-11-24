وزير فرنسي: نعمل مع أصدقائنا الأوربيين على التصدي للسياسات التركية في ليبيا

أكد ماتياس فيكل، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، أن بلاده ستعمل مع الأصدقاء الأوروبيين للدفاع عن سيادتهم والتصدي للممارسات التركية شرقي المتوسط أو في ليبيا وسوريا.

وقال فيكل، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية» اليوم الثلاثاء: “نريد أفعالا من الرئيس التركي لا أقوالا وعلى أنقرة وقف سياساتها التوسعية شرقي المتوسط”.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية، قد أكدت أمس الاثنين، أن تركيا منعت قوات ألمانية، تعمل ضمن عملية «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي، من تفتيش سفينة شحن تركية في البحر المتوسط، يُشتبه في قيامها بنقل أسلحة إلى ليبيا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة وفقا لما نقلته صحيفة «دي فيلت» الألمانية في نسختها الإلكترونية “جنود من الفرقاطة «هامبورج» صعدوا على متن السفينة التركية، أول أمس الأحد، لتفتيش حمولتها، لكنهم اضطروا لإيقاف عمليات التفتيش والانسحاب بعد أن قدمت تركيا -بعد وقت قصير- احتجاجًا لقيادة العملية الأوروبية المسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا”.

وتسببت تركيا على مدار الأشهر الماضية، بتدخلاتها في الملف الليبي، من الأزمة القائمة، بدعمها لمليشيات حكومة الوفاق بالأسلحة والعتاد، كما ضخت آلاف المرتزقة السوريين، وزجت بهم في معارك بالعاصمة طرابلس.