عقيل: الفشل في الجولة الأولى للحوار واللجوء إلى حلبة افتراضية أمر محفوف بكثير من المخاطر

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي عز الدين عقيل أن الفشل في الجولة الأولى واللجوء إلى حلبة افتراضية أمر محفوف بكثير من المخاطر، مشيرًا إلى أن هناك رغبة لتمرير أمور رغمًا عن إرادة المشاركين في منتدى الحوار؛ لأنه يمكن التشويش على بعض الآراء من خلال الجلسات الافتراضية.

عقيل أكّد في تصريح لموقع “إرم نيوز” على أن الأمر مرتبط إلى حد كبير بالمؤثرات الخارجية ولا سيما بالإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرًا إلى مواقف الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن التدخّل الروسي والتركي في ليبيا.

وقال عقيل: إن التطورات السياسية المقبلة قد يكون الروس والأتراك أكبر ضحاياها، مضيفًا: “بمجرد تسلم بايدن مهامه ستشهد العلاقات الأمريكية الأوروبية تحسنًا، وهذا سينعكس على توحيد (الناتو) الذي مزقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأهم أن إدارة بايدن ستسلم ليبيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ لأن بايدن نشأ في إدارة أمريكية ترى أن ليبيا تابعة للمجال الجيوسياسي الأوروبي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية