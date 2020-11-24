محمد الحداد: نشجع ونُثمّن اتفاق وتوصيات اللجنة العسكرية (5+5)

طالب رئيس ما يسمى بـ«أركان وزارة الدفاع» بحكومة الوفاق محمد الحداد، في المؤتمر الصحفي، على هامش اجتماعه مع ممثلي حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية (5+5)، بإخلاء كافة المدن من المظاهر المسلحة.

وأكد «الحداد»، على “تشجيع وتثمين اتفاق وتوصيات اللجنة العسكرية (5+5)، ونبذ العنف والاقتتال بين الأطراف الليبية، والمطالبة بإخلاء كافة المدن من المظاهر المسلحة”.

كما أكد على “عدم قبول تدخل الأطراف الداخلية والخارجية بمهام المؤسسة العسكرية، وفتح المجال لاستيعاب المجموعات المسلحة ممن تتوافر بهم الشروط”، مردفًا “ومطالبة القيادة السياسية بتوفير متطلبات المؤسسة العسكرية، واستمرار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضبط الأمن في الحدود”.