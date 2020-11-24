الحداد: نثمن اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

أعرب رئيس أركان قوات الوفاق محمد الحداد، عن تشجيعه وتثمينه لاتفاق وتوصيات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وشدد الحداد في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماعه مع ممثلي حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية على تشجيع وتثمين اتفاق وتوصيات اللجنة العسكرية و نبذ العنف والاقتتال بين الأطراف الليبية والمطالبة بإخلاء كافة المدن من المظاهر المسلحة وعدم قبول تدخل الأطراف الداخلية والخارجية بمهام المؤسسة العسكرية وفتح المجال لاستيعاب المجموعات المسلحة ممن تتوافر بهم الشروط ومطالبة القيادة السياسية بتوفير متطلبات المؤسسة العسكرية مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضبط الأمن في الحدود.