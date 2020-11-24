المحجوب: اللجنة العسكرية طالبت مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي وقف إطلاق النار

قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية طالبت مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي قرار وقف إطلاق النار.

وكشف المحجوب في تصريحات صحفية، أن اللجنة العسكرية الليبية “5+5” اجتمعت مساء الإثنين، للمرة الأولى مع مجموعة العمل الأمنية، عبر الدائرة المغلقة لإحاطة المجتمع الدولي بإجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن الاجتماع طالب البعثة الأممية ومجلس الأمن، بضرورة تفعيل حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وخروج المرتزقة والمسلحين الأجانب، بجانب ضرورة معاقبة الدول والأفراد المعرقلين لقرار وقف إطلاق النار الموقع في جنيف الشهر الماضي.

وأفاد المحجوب أيضا أن “المجموعة العسكرية المشتركة طالبت مجلس الأمن بتبني قرار وقف إطلاق النار، مع وجود لجنه مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة بالاشتراك معها”.

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