بارقة أمل في اجتماع النواب بطنجة لتوحيد البرلمان وتنظيم الانتخابات المقبلة

ينطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة طنجة المغربية، اجتماع بحضور أكثر من 100 نائب بالبرلمان يمثلون مختلف المناطق الليبية، من أجل توحيد البرلمان وتنظيم الانتخابات ومنح الثقة للحكومة الجديدة في حال نجاح تشكيلها.

ويسعى النواب للاتفاق على الخطوط العريضة للمرحلة القادمة بالتوازي مع جلسات الحوار الرامية إلى الاتفاق حول حكومة انتقالية لإدارة المرحلة لإجراء الانتخابات العام القادم.

ويأمل النواب في إعادة توحيد البرلمان المنتخب منذ 2014 والذي شهد انقسامات كبيرة ولم يتمكن من الانعقاد بنصاب كامل منذ ذلك الحين بسب الاقتتال والوضع الأمني المتردي.

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