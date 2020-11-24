افحيمه: بدء اجتماعات النواب في طنجه

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

24 November, 2020

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمه بدء اجتماعات أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية بحضور 105 نائبا مع تغيب نائبين إثنين بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال افحيمه الذي يشارك في اجتماعات طنجة أن هنالك توافق كبير بين النواب حول مدينة غدامس كمقر لاول جلسة للبرلمان بعد توحيده مع التأكيد على أن المقر الدستوري لمجلس النواب هو مدينة بنغازي.

وبين افحيمه أن الاجتماعات التشاورية تبحث بالأساس إعادة جمع مجلس النواب بطرفيه (طرابلس- طبرق) لتوحيد المؤسسة التشريعية في البلاد ليتمكن البرلمان من القيام باستحقاقاته للوصول بالبلاد لمرحلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.

ونفى افحيمه ما تردد من أنباء بشأن تعارض هذه الاجتماعات مع مسار الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية مؤكدا أن هذه الاجتماعات التشاورية تهدف لتلقف ما سينتج عن ملتقى الحوار السياسي إذا نجح في التوصل لنتائج إيجابية.

وأشار افحيمه إلى أن اجتماعات النواب في طنجة تشاورية وليست رسمية لأنه لا يحق للنواب عقد جلسات رسمية خارج البلاد.