احصائية حالات الاصابة بكورونا في سبها والمناطق المجاورة

اعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض فرع سبها ان إجمالى العينات الخاصة بفحص فيروس كورونا المستجد بلغ 119 عينة اظهرت النتائج 46 ايجابية منها 41 حالة جديدة و 5 حالات مخالطة وكذلك 73 حالة سالبة و 7 حالات شفاء .

وقال فرع المركز في سبها ان الحالات توزعت مناطقيا على النحو التالي:

– سبها 17حالة موجبة منها 14حالة جديدة و3حالات مخالطة.

– الشاطئ 16حالة موجبة كلها حالات جديدة.

– بنت بيه 2حالة موجبة وهي حالات جديدة .

– الغريفة 5حالات موجبة منها 3حالات جديدة وعدد 2حالة مخالطة .

– مرزق 3حالات إيجابية كلها حالات جديدة من الجنسية الفلسطينية .

– غات 1حالة موجبة وهي حالة جديدة .

– الزيغن 2حالة موجبة وهي حالات جديدة.