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احصائية حالات الاصابة بكورونا في سبها والمناطق المجاورة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض فرع سبها ان إجمالى العينات الخاصة بفحص فيروس كورونا المستجد بلغ 119 عينة  اظهرت النتائج 46 ايجابية منها  41 حالة جديدة و 5 حالات مخالطة وكذلك  73 حالة سالبة و 7 حالات شفاء . 

  وقال  فرع المركز في سبها ان الحالات توزعت مناطقيا على النحو التالي: 

– سبها 17حالة موجبة منها 14حالة جديدة و3حالات مخالطة. 

– الشاطئ 16حالة موجبة كلها حالات جديدة. 

– بنت بيه 2حالة موجبة وهي حالات جديدة .

– الغريفة 5حالات موجبة منها 3حالات جديدة وعدد 2حالة مخالطة .

– مرزق 3حالات إيجابية كلها حالات جديدة من الجنسية الفلسطينية .

– غات 1حالة موجبة وهي حالة جديدة .

– الزيغن 2حالة موجبة وهي حالات جديدة.

 

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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