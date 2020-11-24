التكبالي للمتصارعين على المناصب: الرجال في بلادنا تبكي من شدة الحاجة وأنتم تتآمرون وترتشون من أجل المناصب

هاجم عضو مجلس النواب،علي التكبالي، المتصارعين على المناصب ويقومون في سبيل ذلك بالرشى والمؤامرات على حساب الشعب ومشاكله الحقيقية.

وقال التكبالي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه ” وصل الحال بالرجال في ليبيا أن تبكي من شدة الحاجة والمتصارعين على المناصب يتآمرون ويرتشون من أجل المناصب”.

وكانت تسع منظمات حقوقية ليبية، قد تقدمت الأحد الماضي، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.

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